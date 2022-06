Vaticaan prijst abortusbesluit van hooggerechtshof Amerika

Het Vaticaan prijst het besluit van het hooggerechtshof in de Verenigde Staten om het landelijk recht op abortus te schrappen.

Vaticaanstad

De beslissing daagt de wereld volgens de Pauselijke Academie voor het Leven, onderdeel van het bestuursapparaat van de paus, uit na te denken over levenskwesties.

Maar het Vaticaan roept ook op tot sociale veranderingen om vrouwen te helpen hun kinderen te behouden. In een vrijgegeven verklaring staat dat de verdediging van het menselijk leven niet beperkt mag blijven tot individuele rechten, omdat het leven een kwestie is van ‘brede sociale betekenis’. ‘Het feit dat een groot land met een lange democratische traditie zijn standpunt over deze kwestie heeft veranderd, daagt ook de hele wereld uit.’

uitnodiging

Aartsbisschop Vincenzo Paglia, hoofd van de Pauselijke Academie voor het Leven, zei dat de beslissing een ‘krachtige uitnodiging was om na te denken’ over de kwestie in een tijd waarin de westerse samenleving ‘de passie voor het leven verliest’.

Volgens de Rooms-Katholieke Kerk komt abortus neer op moord, omdat het leven begint op het moment van conceptie en eindigt met de natuurlijke dood.

Paus Franciscus heeft het ondergaan van een abortus vergeleken met het ‘inhuren van een huurmoordenaar’ om een problematisch persoon te elimineren.