Vermoorde Mexicaanse Jezuïeten gevonden, dader in beeld

Na een zoektocht zijn in Mexico de lichamen gevonden van twee vermoorde jezuïtische paters. Zij werden maandag in hun kerk doodgeschoten, net als een man die in het gebouw een toevlucht zocht. De lichamen werden meegenomen.

Cerocahui

Volgens ooggetuigen werden de paters vermoord na een aanvaring met een drugsbaas in hun kerkgebouw in Cerocahui, een plaats in de bergen van de noordelijke grensstaat Chihuahua. De drugsbaas zou eerst Pedro Palma, een bekende gids in de regio, neergeschoten hebben. Vervolgens schoot hij ook de 79-jarige Javier Campos en de 80-jarige Joaquín Mora dood. De twee paters zouden Palma hebben willen beschermen.

Na de aanslag werden de lichamen volgens de lokale autoriteiten door ‘gewapende mensen’ uit het kerkgebouw meegenomen.

De gouverneur van Chihuahua heeft nu in een video op sociale media laten weten dat de drie lichamen, doorzeefd met kogels, zijn gevonden. Ze gaf geen verdere details.

opsporingsbevel

Eerder deze week verklaarde pres..

