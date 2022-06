Progressief-katholiek maandblad De Roerom heft zichzelf op, maar zoekt online samenwerking en doorstart

Utrecht - Amersfoort

De Roerom begon 36 jaar geleden als progressief alternatief voor het bisdomblad van het bisdom Den Bosch. Later ging het maandblad ook landelijker opereren. Maar van de vijfduizend abonnees in het begin zijn er nog minder dan 1300 over.

Liesbeth de Moor was sinds twee en half jaar hoofdredacteur van het blad. De rest van de redactie bestond uit vrijwilligers. ‘Inmiddels allemaal zeventigers en tachtigers, voornamelijk uit Brabant’, zegt De Moor erover.

De priester Bart Verreijt (78) - voormalig omroeppastor en jarenlang hoofd godsdienst van KRO/RKK - was sinds het begin in 1986 bij De Roerom betrokken. Hij was directeur van het pastoraal centrum toen Jan Ter Schure in 1985 tot bisschop van Den Bosch werd..

