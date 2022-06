Nederlandse bisschoppen vieren ook dit jaar geen ‘pausmis’

De Nederlandse bisschoppen vieren dit jaar voor de vierde keer in vijf jaar geen ‘pausmis’ om de verjaardag van de pauskeuze te vieren. Dit keer laten de Nederlandse bisschoppen de viering niet doorgaan omdat er op dit moment geen pauselijke nuntius is.

Paus Franciscus samen met kardinaal Wim Eijk (rechts) tijdens de 'Nederlandse Dag' waarop (bijna) alle Nederlandse bisschoppen samen met honderden Nederlandse gelovigen de eucharistie vierden in de Sint-Pieter in Rome. Paus Francsicus kwam toen na de euchristieviering de Nederlandse bisschoppen en gelovigen groeten.

Utrecht

De traditie van een jaarlijkse ‘pausmis’ werd in 2018 voor het eerst verbroken. De Nederlandse bisschoppen lieten toen de nuntius, de pauselijk ambassadeur in Den Haag, weten dat zij op de drie voorgestelde data ‘geen tijd’ hadden. De jaarlijkse ‘pausmis’ was tot dan toe jaarlijks ononderbroken gevierd, minstens sinds de Tweede Wereldoorlog, maar waarschijnlijk al veel langer.

In 2019 werd opnieuw wel een pausmis in Den Haag georganiseerd, maar in 2020 en 2021 viel deze opnieuw uit. Gedurende deze beide jaren golden coronamaatregelen, maar in juni 2021 waren deze al zodanig versoepeld dat de Sint-Jacobus de Meerderekerk in Den Haag - waar de pausmis traditiegetrouw plaatsvond - maximaal 250 personen had kunnen ontvangen.

