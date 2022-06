Voor sommige bisschoppen lijkt luisteren zilver en spreken goud

Paus Franciscus wil een luisterende kerk. Kerkelijk spreken kan het samen luisteren naar wat de Geest ons zegt, in de weg zitten. Maar luisteren en onderscheiden is soms lastig, zeker voor bisschoppen die zichzelf vooral als verkondigers van het evangelie en behoeders van de waarheid zien.

Twee dagen voor Pinksteren publiceerden de Nederlandse bisschoppen - als allereersten ter wereld - de resultaten van de ‘luisterfase’ van de door paus Franciscus gelanceerde synode. Die moet gaan over ‘synodaliteit’. In de Rooms-Katholieke Kerk wil deze term zeggen dat alle gedoopten actief deelhebben aan het leven en handelen van de kerk. Dat is binnen de katholieke kerkelijke cultuur helemaal niet vanzelfsprekend. In 1906 schreef paus Pius X in zijn encycliek Vehementer Nos dat ‘de kerk vanuit haar wezen een ongelijke samenleving is, die bestaat uit twee categorieën mensen: de herders en de kudde’. Volgens paus Pius zijn deze twee ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .