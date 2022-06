Belgische bisschop Luc van Looy vraagt paus hem niet te benoemen tot kardinaal

De voormalige bisschop van Gent, Luc van Looy (80) heeft de paus gevraagd hem in augustus niet te creëren als kardinaal. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij als bisschop ‘niet altijd voldoende doortastend zou zijn opgetreden tegen misbruik in een pastorale relatie’.

Brussel

Van Looy wil volgens de persverklaring van het Belgische episcopaat ‘voorkomen dat slachtoffers van dergelijk misbruik door zijn kardinalaat nogmaals gekwetst zouden worden’. Daarom heeft hij Franciscus gevraagd hem niet te benoemen tot kardinaal. De paus heeft daarin toegestemd.

De kritiek op de kardinaalsbenoeming kwam van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk, geleid door de gepensioneerde priester Rik Devillé, die uiting gaf aan haar ‘verbijstering en verontwaardiging’.

Volgens de werkgroep is paus Franciscus ‘onvoldoende geïnformeerd over deze monseigneur die weliswaar een brede glimlach had, maar veel in het verborgene hield om het instituut te vrijwaren’.

Van Looy, die lid was van de orde van de salesianen, was vol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .