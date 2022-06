Rome grijpt hard in bij Frans bisdom met te veel priesterroepingen

Eind deze maand zouden in het Zuid-Franse bisdom Fréjus-Toulon vier priesters en zes diakens worden gewijd. Maar het Vaticaan dwong bisschop Dominique Rey alles te annuleren. De in conservatieve kringen uiterst populaire bisschop grossiert weliswaar in aantallen nieuwe priesters, maar blijkt door slechte selectie en weinig onderscheid meer problemen te creëren dan hij oplost.

Toulon

Een Romeinse donderslag bij heldere Zuid-Franse hemel. De vergevorderde voorbereidingen voor de priester- en diakenwijdingen die voor 26 juni in Toulon stonden gepland ten spijt, verklaarde bisschop Dominique Rey op 2 juni dat alles op last van Rome niet door zou gaan. Hij gaf er in zijn verklaring geen duidelijke reden voor, maar wees slechts op ‘vragen die bepaalde Romeinse dicasteries zich stellen over de herstructurering van het seminarie en het diocesane opvangbeleid’.

Rey is internationaal geen onbekende en laat zich graag op zijn successen voorstaan. Zijn bisdom wordt, vooral in conservatief-katholieke kringen, gezien als het nieuwe model van een zelfbewuste rooms-katholieke kerk die sterk inzet op missie en d..

