Hoofd van Duitse Franciscanen wil meer ruimte in katholieke seksuele moraal

Het nieuwe hoofd van de driehonderd Franciscanen in Duitsland wil dat de rooms-katholieke seksuele moraal meer ruimte schept. ‘De manier waarop de seksuele moraal tot nu toe werd geleerd is dient het leven niet’, zei pater Markus Fuhrmann in een interview met de Beierse katholieke website mk-online. Hijzelf kwam enkele weken geleden als homo uit de kast.

Osnabrück

Fuhrmann, die zelf als Franciscaan celibatair leeft, pleit voor een kerk die ‘gelijkheid tussen de geslachten kent, aan de kant van de armen staat en die gevoeligheid heeft voor vragen rondom de seksuele moraal’. Deze laatste moet zich ‘veranderen of verder ontwikkelen’, vindt hij.

Voor de Franciscaan, die tot nu toe als daklozenpastor in Keulen werkte, was zijn coming-out een ‘kwestie van waarachtigheid’. Hij vindt het ‘belangrijk te laten zien dat ik als homo ook in dit ambt deel van de kerk kan zijn, precies omdat het in de kerk eigenlijk niet mag’. In 2005 verbood het Vaticaan de priesterwijding van mannen ‘met diepgewortelde homoseksuele gevoelens’.

Maar volgens Fuhrmann is er ‘helaas veel te veel institutione..

