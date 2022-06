Paus prijst Oekraïners maar houdt deur naar Rusland open

Paus Franciscus prijst het Oekraïense volk voor diens moed en heldhaftig verzet tegen de ‘wrede’ Russische invasie. Tegelijkertijd is deze invasie volgens de paus ‘wellicht een beetje geprovoceerd’. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ziet de paus inmiddels als mogelijke bemiddelaar.

Oorlog in Oekraïne

Rome

Paus Franciscus is naar eigen zeggen ‘geen vriend van Poetin’, bekritiseert ‘de wreedheid van de Russische troepen’, prijst het Oekraïense heldendom, maar vindt ook dat ‘we de echte problemen niet moeten vergeten als we willen dat deze worden opgelost’. Deze problemen betreffen volgens hem onder meer de wapenindustrie die oorlog stimuleert.

De paus deed zijn uitspraken in een gesprek met de hoofdredacteuren van verschillende tijdschriften van de jezuïetenorde. Het interview werd afgelopen 19 mei in het Vaticaan gehouden en dinsdag in verschillende talen gepubliceerd.

‘Het is waar dat de Russen dachten dat het binnen week geklaard zou zijn, maar ze hebben zich vergist. Ze stootten op een moedig volk, een volk dat strijdt om te..

