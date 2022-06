Katholieke patriarch bezorgd over koloniseren christelijk bezit door Israëli’s

Het Israëlische hooggerechtshof oordeelt definitief in het nadeel van de Grieks-Orthodoxe Kerk in een slepende zaak over het eigendom van drie gebouwen in Oost-Jeruzalem. Patriarch Pierbattista Pizzaballa, de hoogste vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilige Land, is bezorgd over het oprukken van Joodse kolonisten ten koste van christenen.