Rector van Duitse priesteropleiding dood gevonden na beschuldigingen seksueel misbruik

Het hoofd van de priesteropleiding in het Duitse bisdom Limburg heeft zichzelf het leven ontnomen, daags nadat zijn bisschop de 49-jarige priester wegens beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag op non-actief had gesteld.

Limburg

Bisschop Georg Bätzing, tevens voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, nam dat besluit ‘om de beschuldigingen te onderzoeken en op te helderen’.

De rector leidde het priesterseminarie sinds 2018. Enkele weken geleden ontving het meldpunt voor misbruik en seksueel overschrijdend gedrag van het bisdom beschuldigingen van overschrijdend gedrag ten opzichte van meerdere slachtoffers.

Het bisdom liet weten in gedachten bij de nabestaanden van de rector te zijn. ‘Tegelijkertijd zijn we ook in gedachten bij hen die de beschuldigingen bij ons gemeld hebben’, schrijft het bisdom.

De bewuste priester had daarnaast ook andere belangrijke taken in het bisdom: hij was bisschoppelijk vicaris en lid van het kathedraal kapittel. E..

