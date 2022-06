Waarom de paus niet op korte termijn zal aftreden

De geruchtenmachine in Rome draait op volle toeren. Dat is in de microkosmos van het kleinste staatje ter wereld niet heel ongebruikelijk. Maar ‘Paus Franciscus gaat binnenkort aftreden’ is - mede door pauskritische media en lekkende kardinalen met een eigen agenda - inmiddels tot een serieuze optie verheven. Hoe serieus die is, is echter de vraag.