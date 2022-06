Kardinaal in de Centraal-Afrikaanse Republiek: ‘Rusland heeft hier een heilzame invloed’

Dieudonné Nzapalainga is de jongste kardinaal ter wereld. De aartsbisschop van Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft zijn priesterroeping te danken aan een Nederlandse priester. Hij voert een actieve interreligieuze dialoog, om de vrede te bevorderen in een van de armste landen ter wereld.

Kardinaal Nzapalainga is in Rome vanwege de uitgave van de Italiaanse vertaling van zijn boek over zijn leven en zijn inzet voor de vrede. Hij verblijft enkele dagen in het moederhuis van de Congregatie van de Heilige Geest – in de volksmond de spiritijnen genoemd – waarvan hij al jong lid werd.

‘Ik heb mijn priesterroeping aan een Nederlandse pater te danken’, vertelt Nzapalainga met enige trots. ‘Dat heb ik ook in mijn boek beschreven.’ Jo van den Wildenberg heette de missionaris van de spiritijnen. ‘Père Léon’ noemde ze hem in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

‘Als klein kind ging ik elke week met mijn moeder mee naar de protestantse kerk, waar ik ook als klein kind gedoopt was’, vertelt Nzapalainga. ‘Dat is normaal: kinderen gaan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .