Mark-Robin Hoogland nieuwe voorzitter Nederlandse religieuzen

De 52-jarige passionist Mark-Robin Hoogland is donderdag gekozen tot voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Hij is de opvolger van abt Bernardus Peeters die afgelopen februari generaal-abt van de wereldwijde trappisten werd.

Den Bosch

Hoogland is momenteel provinciaal overste van de provincie Nederland en Noord-Duitsland van de passionisten. Daarnaast is hij onder meer gastdocent aan de katholieke universiteit van Chicago en lid van de adviesraad van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Ook is hij verbonden aan het Thomas Instituut van de Universiteit van Tilburg.

Hoogland, die tot nu toe secretaris van de KNR was, werd afgelopen april ook al gekozen in het dagelijks bestuur van de koepel van religieuze organisaties van 28 Europese landen.

