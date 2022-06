In Memoriam: Holkje van der Veer (1960-2022), kwetsbare en levenslustige dominicanes van protestantse huize

Dominicanes Holkje van der Veer is maandag op 61-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Nijmegen overleden. Ze leed sinds haar geboorte aan het syndroom van Marfan, een aangeboren en erfelijke aandoening van het bindweefsel dat ook hartklachten veroorzaakt.

Nijmegen

‘Een bijzonder lichaam’ noemde de als doopsgezinde opgegroeide dominicanes haar lijf. Ze had lange ledematen, rekbaar bindweefsel, een vergroeide rug en kwetsbare ogen. Ze had ‘een lange geschiedenis met ziekenhuizen en gebruikte al jaren een aantal uren per dag een beademingsapparaat om voldoende zuurstof te kunnen halen’, melden de dominicanen op hun website.

Ze werd op achttienjarige leeftijd in de doopsgezinde kerk van Amsterdam gedoopt. Maar na haar studententijd kwam de geboren Amsterdamse in een café in Zwolle met iemand in contact die haar liet kennismaken met het dominicanenklooster in de Overijsselse hoofdstad. In 1992 werd ze rooms-katholiek en in 1996 trad ze in bij de dominicanessen van Neerbosch. In 2010 mo..

