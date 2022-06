Doden bij bloedbad in katholieke kerk Nigeria

In Nigeria hebben gewapende mannen katholieke gelovigen tijdens een mis in een kerk gedood. Er is sprake van meerdere tot tientallen slachtoffers. Enkele Nigeriaanse media meldden dat bij het bloedbad zeker vijftig personen stierven, maar dit werd niet bevestigd.

De daders zouden kerkgangers hebben doodgeschoten en explosieven hebben gegooid. Ook zouden zij meerdere personen hebben gekidnapt. Op videobeelden na de schietpartij zijn lichamen te zien, ook van kinderen, in plassen bloed.

Doelwit van de terreur was een kerk in Owo in de zuidwestelijke staat Ondo. De leider van de regio sprak over een verachtelijke en satanische aanval op onschuldige mensen. Hij maande tot kalmte en riep op het recht niet in eigen handen te nemen.

In het noorden van het West-Afrikaanse land, dat overwegend islamitisch is, zijn veel overvallen door gewapende bendes. Ook kidnappen zij voor losgeld. Ook zijn daar regelmatig bloedige aanvallen van radicale moslims op kerken. In het zuidwesten komt dergelijk geweld nauwelijk..

