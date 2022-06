Canadese inheemse bevolking ontevreden over locaties pausbezoek

Paus Franciscus zal eind juli Canada bezoeken om persoonlijk excuses te maken voor het misbruik van leden van de inheemse bevolking door de Rooms-Katholieke Kerk. Maar de leiders van de inheemse volkeren in Canada zijn ontevreden over keuze van de drie plaatsen die hij zal bezoeken.

Paus Franciscus ontving op 1 april 2022 drie delegaties van de Canadese inheemse volkeren in het Vaticaan.Â

Ottawa

De drie plaatsen zijn uitgekozen zonder overleg met de inheemse bevolking, beklaagden de leiders woensdag tegenover de Canadese bisschoppen. Maar deze lieten weten dat paus Franciscus niet meer plaatsen zal toevoegen aan zijn reis.

De 85-jarige kerkleider lijdt bovendien momenteel aan knieproblemen waardoor hij zich sinds enkele weken slechts in een rolstoel voortbeweegt. Hij zal op 24 juli in Canada aankomen en tijdens een vijfdaags bezoek de steden Alberta, Quebec en het stadje Iqualuit in het noorden bezoeken.

andere plaatsen

De leiders van de First Nations vroegen de bisschoppen ‘andere plaatsen op te nemen in het programma, zoals bijv..

