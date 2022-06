Graf van Duitse pedofiele priester geopend voor vaderschapstest

In de Oost-Duitse plaats Heidenau is een graf van een in 1971 overleden rooms-katholieke priester geopend om via DNA-test te achterhalen of hij een kind heeft verwekt. De priester wordt daarnaast al beschuldigd van misbruik van zeker vier jonge kinderen.

Berlijn

Volgens het Duitse persbureau KNA vond de grafopening afgelopen maandag plaats. Afgelopen herfst meldde zich een vrouw bij het bisdom Dresden-Meißen met het verzoek haar te helpen uit te vinden of de priester haar biologische vader is. Haar familie had haar op die waarschijnlijkheid gewezen.

Er bestaan tegen de geestelijke bovendien vier geloofwaardige beschuldigingen van seksueel en lichamelijk misbruik van minstens vier meisjes. Zij waren op het moment van het misbruik in de jaren 1960 tussen vier en acht jaar.

Het bisdom sprak in deze misbruikzaak over ‘extreem ernstig seksueel geweld, mede in verband met een rituele context’. Verschillende andere mannen werden aangewezen als medeplichtigen, sommigen met hun medew..

