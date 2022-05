Twee katholieke vrouwen ‘trouwen met Jezus’: ‘Ik vroeg me af wat God voor ogen had’

Twee vrouwen hebben zaterdagavond in Roermond de maagdenwijding ontvangen. Daarmee zijn ze volgens de Rooms-Katholieke Kerk officieel ‘bruid van Christus’. ‘Ze zijn als het ware met Jezus getrouwd.’

Met een ring en een sluier stonden Désirée van Breugel (53) en Hoy Lin Moo (39) afgelopen zaterdag voorin de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Alsof het een bruiloft zou zijn met een menselijke partner. Dat was echter niet het geval.

Zij ontvingen het ritueel van de maagdenwijding en beloofden ongehuwd te blijven, hun hele leven toe te wijden aan God en de kerk en een aantal praktische zaken zoals deelname aan getijdengebeden. Ze zijn respectievelijk de zevende en achtste vrouw in Nederland die de wijding hebben gehad.



‘Mijn weg naar deze roeping is langzaam gegroeid’, zegt Moo. ‘Tijdens mijn studententijd werd het mij duidelijk dat Onze-Lieve-Heer mij riep om in het dagelijks leven dichtbij de lijdende mens te zijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .