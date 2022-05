China brengt Vaticaan in grote verlegenheid door arrestatie van kardinaal die tegen akkoord tussen Rome en Peking strijdt

Terwijl de geheime overeenkomst tussen het Vaticaan en Peking over de benoeming van bisschoppen binnenkort moet worden verlengd, arresteerde China de grootste criticaster ervan, de 90-jarige kardinaal Joseph Zen. Hoewel de beschuldiging tegen de voormalige aartsbisschop van Hong-Kong de nationale veiligheid in gevaar te brengen inmiddels is vervallen, brengt China het Vaticaan in grote verlegenheid.

De 90-jarige Chinese kardinaal Zen werd op 12 mei in Hong-Kong door de Chinese overheid opgepakt. Samen met vijf prodemocratische activisten in het door China steeds verder gecontroleerde Hong-Kong, werd hij beschuldigd van samenwerking met buitenlandse krachten die de Chinese nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. Dat is een regel die in de zomer van 2020 van kracht werd en die de democratie in Hong-Kong, dat sinds 1997 weer onder Chinees bestuur valt, sterk inperkt.

Hoewel hij diezelfde avond nog werd vrijgelaten ging er een schok door de wereld. En door de katholieke kerk. Het Vaticaan reageerde diezelfde dag nog met een opvallend korte verklaring waarin de Heilige Stoel haar ‘bezorgdheid’ uitdrukte over de ..

