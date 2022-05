Kardinaal Sodano overleden aan corona

De Italiaanse kardinaal Angelo Sodano is vrijdagavond in Rome aan de gevolgen van het coronavirus op 94-jarige leeftijd overleden.

Vaticaanstad

Sodano was van 1991 tot 2006 onder achtereenvolgens paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI de tweede man van het Vaticaan en een machtige kardinaal binnen het kerkelijk bestuursapparaat.

Maar Sodano was ook omstreden. Hij was betrokken bij meerdere schandalen rond seksueel misbruik door katholieke geestelijken en de toedekking ervan. Daarbij ging het onder meer om de misbruikcrisis in Chili, waar Sodano jarenlang nuntius was en het misbruik door de stichter van de omstreden Legionnairs van Christus.

