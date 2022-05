Paus Franciscus: synodale kerk heeft ‘onafgesloten denken’ nodig om de Geest ruimte te geven

De Rooms-Katholieke Kerk in het Westen moet opnieuw leren wat het is om ‘synodaal’ te zijn, vindt paus Franciscus. Daarvoor is ‘onafgesloten denken’ nodig en kan zij leren van de kerk in Latijns-Amerika die al een paar stappen vooruit loopt, vindt de Argentijnse bisschop van Rome die ‘hervorming op alle niveaus’ wenst.

Vaticaanstad

De kerk was volgens Franciscus in haar beginperiode ‘synodaal’, maar is deze ‘kunst om samen kerk te zijn’ in de loop van de geschiedenis verloren. Franciscus zei het in een videoboodschap die hij tot de pauselijke commissie voor Latijns-Amerika richtte. In deze Latijns-Amerikaanse katholieke kerk ontwikkelen zich sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ‘uitgesproken synodale elementen’, zei Franciscus, die zelf jarenlang aartsbisschop van Buenos Aires was.

Paus Franciscus wil een ‘synodale kerk’. Daarmee bedoelt hij dat iedereen in de kerk met elkaar op weg is en actief deel heeft aan het heden en de toekomst van de kerk. Daarom lanceerde hij afgelopen oktober een twee jaar durende Synode die met name ..

