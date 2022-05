Katholieke vrouwen willen meetellen in de kerk, ook als priester of diaken

Vrouwen moeten een grotere rol krijgen in de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze willen een kerk die zichtbaar is in de samenleving en niemand uitsluit, ook lhbt’ers en gescheiden mensen niet. En ze willen priester kunnen worden. Dat komt naar voren uit een groot onderzoek onder katholieke vrouwen in Nederland.

Den Bosch

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch nam woensdag het rapport Zij heeft een verhaal in ontvangst. Het is geschreven in opdracht van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) en geeft gehoor aan de oproep van paus Franciscus aan alle gelovigen om een actieve rol te spelen in de kerk. In oktober 2023 organiseert de kerk een bisschoppensynode over de plek van de ‘gewone’ gelovige in de kerk die gedurende twee jaar in de wereldwijde kerk wordt voorbereid door gelovigen aan het woord te laten.

Hoogleraar Monique van Dijk-Groenenboer (Universiteit van Tilburg) leidde het onderzoeksteam van tien vrouwen. Er deden 2238 vrouwen mee aan het onderzoek. ‘Uniek voor onderzoek überhaupt en zeker voor dit thema’, licht Van Dijk toe. Dat ..

