Waarom er maar weinig Nederlandse heiligen zijn:een heiligverklaring past nietbij onze cultuur

Eindelijk is er weer eens een Nederlander aan de rooms-katholieke heiligenkalender toegevoegd. Maar nog steeds komen er uit Nederland en Noord-Europa veel minder heiligen dan uit Italië en andere Zuid-Europese landen. Dat komt doordat de huidige procedure voor een heiligverklaring past bij de Italiaanse cultuur. Zij is daarom aan een flinke update toe.

‘Er vindt maar geen wonder plaats’, zei kardinaal Wim Eijk na afloop van de heiligverklaring van Titus Brandsma. De vraag was of er in de komende jaren nog andere Nederlandse heiligen te verwachten zijn. Volgens Eijk ligt alles klaar om de beroemde priester Alfons Ariëns eerst zalig en daarna heilig te verklaren, maar is het wachten op een wonder op voorspraak.

In Italië vond men alle Nederlandse aandacht voor de heiligverklaring van pater Titus eigenlijk een beetje overdreven. Tegelijk werden er vier Italianen heiligverklaard; er gaat geen heiligverklaring voorbij of er zit wel een stel Italianen tussen. In Italië is dat ook eigenlijk nooit een nationaal feest, hooguit een lokaal feest of een feest voor de congregatie of orde waartoe de ..

