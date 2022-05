Kerkleiders veroordelen Israëlisch geweld tijdens uitvaart Shireen Abu Akleh

Het ingrijpen van de Israëlische politie tijdens de begrafenis van Aljazeera-journalist Shireen Abu Akleh was een ‘invasie’, die de mensenrechten schond en respectloos was richting de kerk. Dat verklaarde Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch van Jeruzalem. Hij is de hoogste leider van de Rooms-Katholieke Kerk in het Heilige Land.