Bezoekers van de Open Kloosterdag luisteren naar uitleg in de kapel van het Stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch. Zo’n 25 kloosters zetten zondag hun deuren open. Hun koepelorganisatie, de Konferentie Nederlandse Religieuzen, kon maandag nog geen bezoekersaantallen geven, ‘maar we hebben over het algemeen gehoord dat het een mooie dag is geweest’. Er waren dit jaar geen grote publiekstrekkers; wel combineerden twee karmelietenkloosters de open dag met aandacht voor de heiligverklaring afgelopen zondag van hun beroemdste zoon, pater Titus Brandsma. Het aantal kloosters dat met Open Kloosterdag meedoet, neemt volgens de KNR af, voornamelijk door vergrijzing. Open Kloosterdag is een tweejaarlijks evenement; vorig jaar kon het vanwege corona niet doorgaan. De volgende editie is normaal gesproken weer in 2024.