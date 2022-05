De eerste heilige journalist

‘Op andere gebieden berichtte de krant wel onafhankelijk, maar op het terrein van kerk en religie – in feite de corebusiness – speelden zo veel belangen en gevoeligheden dat je daar op eieren moest lopen. En ik ging tekeer als een olifant in de porseleinkast. Niet over geloof, want dat is voor mij iets wezenlijks en iets heiligs, maar wel over het kerkelijke, want dat is daar een vormgeving van. Er zit heel veel politiek in: er zijn machtsverhoudingen, misstanden, van alles wat niet deugt. Daar schreef ik goede – soms wat pedante – verhalen over.’ Aldus de vertrekkend hoofdredacteur van deze krant, Sjirk Kuijper, in een interview met Villamedia, de website die is gelieerd aan de journalistenvakbond NVJ. Zijn onafhankelijke en kriti..

