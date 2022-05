Heilige Titus met rozen uit Holland, as uit Dachau en een wonder uit Amerika

Zondagochtend worden tienduizenden pelgrims verwacht op het Sint-Pietersplein voor de heiligverklaring van tien nieuwe heiligen. Onder hen de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma, die tot de ‘eer der altaren’ wordt verheven nadat een Amerikaanse karmeliet was genezen van huidkanker.

Rome

Aan de voorgevel van de Sint-Pieter hangen sinds vrijdagochtend vijf doeken met de afbeeldingen van de tien personen die paus Franciscus zondagochtend heilig zal verklaren. Titus Brandsma hangt prominent in het midden. Hij deelt zijn doek met Lazarus Nilakandam Pillai, een achttiende-eeuwse leek uit India, die tot geloof kwam dankzij een VOC-kapitein.

Toen op 4 maart bekend werd dat Titus samen met twee anderen op het laatste moment was toegevoegd aan de heiligverklaring op 15 mei, waren velen in Nederland bang dat de aandacht voor hem in het niet zou vallen bij de aandacht voor de beroemde Franse monnik Charles de Foucault.

Maar in de internationale pers krijgt Titus opvallend veel aandacht, niet in de laatste plaats vanwege de ..

