Patriarchaat van Constantinopel erkent na Kyiv nu ook Noord-Macedonische kerk

Een pelgrim in de grootste orthodoxe kerk in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje, de St. Kliment-kerk.Â

Rome

Het patriarchaat, dat binnen de orthodoxie geldt als het eerste en eerbiedwaardigste, neemt ‘de hiërarchie, de geestelijkheid en de mensen van deze kerk onder hun aartsbisschop Stefan’ op in haar eucharistische gemeenschap. Zij doet dat naar eigen zeggen ‘na uitvoerige bespreking’ van de complexe situatie van deze kerk.

Dat betekent een erkenning van de kerk van het in 1991, ongeveer gelijktijdig met Oekraïne, onafhankelijk geworden land, waardoor volgens de Synode ‘de wond van het schisma’ is geheeld en de kerkelijke gemeenschap hersteld. In 1967 scheidde namelijk een deel van de geestelijkheid zich af van het Servische patriarchaat, maar deze kerk gold tot nu toe in de gehele Orthodoxe Kerk als ‘schismatiek’ en werd niet erkend.

