Protestantse minister Hoekstra en delegatie van Radboud Universiteit naar heiligverklaring Titus Brandsma

Namens de Nederlandse regering zal minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zondag in Rome deelnemen aan de heiligverklaring van de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma die in 1942 door de nazi’s in Dachau werd vermoord. De sinds 2020 niet meer katholieke Radboud Universiteit stuurt een stevige delegatie.

Aankondiging van de heiligverklaring van Titus Brandsma in de karmelietenkerk Santa Maria in Traspontina, op enkele tientallen meters van het Sint-Pietersplein.

Rome

De protestantse minister van Buitenlandse Zaken zal na de heiligverklaring op het Sint-Pietersplein ook een persoonlijke ontmoeting hebben met aartsbisschop Paul Gallagher, de Vaticaanse ‘minister van Buitenlandse Zaken’. Dat gesprek zal volgens de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel onder meer gaan over de situatie in Oekraïne, de vrijheid van geloofsovertuiging en vrede en veiligheid in Europa.

Volgens de woordvoerder van het ministerie is het gebruikelijk dat er ‘een bewindspersoon van Buitenlandse Zaken aanwezig is bij zulke gelegenheden’. In 2007 waren minister van justitie, Ernst Hirsch Ballin, en staatssecretarris Frans Timmersmans van Buitenlandse Zaken bij de heiligverklaring van de Limburgse pater Kare..

