Paus tegen LHBT-katholieken: niet afgewezen door de kerk, maar door mensen in de kerk

Volgens paus Franciscus moeten katholieke LHBT’ers die zich afgewezen voelen dat niet zien als ‘afwijzing van de kerk’, maar slechts als afwijzing van ‘mensen in de kerk’. Volgens de paus is de kerk ‘een moeder die al haar kinderen bij elkaar roept’.

Rome

De paus doet zijn uitspraken in een brief aan de Amerikaanse jezuïet James Martin. Deze hoofdredacteur van het weekblad America richtte onlangs een website op voor pastoraat aan katholieke LHBT’ers, genaamd Outreach.

Martin had begin mei een brief aan de paus geschreven met drie vragen die hij zegt regelmatig van LHBT’ers en hun families te horen. Drie dagen later had hij al een in het Spaans, handgeschreven antwoord van de paus terug.

Op de vraag wat het belangrijkste is dat LHBT’ers over God moeten weten, zei de paus dat ‘God een vader is en geen van zijn kinderen ooit verloochent’. Volgens Franciscus ‘is de stijl van God nabijheid, barmhartigheid en tederheid’ en is het slechts ‘langs dit pad dat je God zult vinden’.

