Wie was de nieuwe Nederlandse heilige Titus Brandsma? ‘Nooit was Onze Lieve Heer mij zo nabij als in de cel’

‘Ik kan het uitjubelen van vreugde’, schreef Titus Brandsma in zijn cel in Scheveningen. Het was 1942, enkele maanden later stierf hij als martelaar in concentratiekamp Dachau. Wie was deze Fries, die in de Rooms-Katholieke Kerk nu heilig wordt verklaard?

Anno Sjoerd Brandsma werd in 1881 geboren als oudste zoon in een boerengezin uit Ugoklooster, een buurtschap net buiten Bolsward dat letterlijk bestaat uit drie boerderijen. Hij had het familiebedrijf moeten overnemen, maar zijn slechte gezondheid liet dat niet toe.

Het gezin was overtuigd katholiek en vijf van de zes kinderen kozen voor het kloosterleven. Ook Anno Sjoerd koos die weg: hij trad in bij de mystieke en contemplatieve orde van de karmelieten en nam de naam Titus aan. Brandsma was een intellectueel. Hij promoveerde in 1909 in Rome in de filosofie. Daar raakte hij onder de indruk van de ultraconservatieve paus Pius X.

Terug in Nederland was Titus Brandsma enorm actief. Hij richtte diverse middelbare scholen op en was v..

