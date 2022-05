Katholieke journalisten vragen paus om van Titus Brandsma hun patroonheilige te maken

Titus Brandsma is de eerste journalist die heilig wordt verklaard door de paus. In de Nijmeegse Titus Brandsma Gedachteniskerk zijn dagelijks vieringen.

Amersfoort

Wie was Titus Brandsma?

‘Titus Brandsma is de eerste journalist die op 15 mei aanstaande heilig zal worden verklaard door paus Franciscus. Brandsma leefde van 1881 tot 1942, was hoofdredacteur van een krant en zette zich in voor de professionalisering van de katholieke journalistiek in Nederland. Tijdens de oorlog verzette Brandsma zich tegen het nazisme, onder meer door te pleiten voor het weigeren van advertenties van de NSB in katholieke kranten. Zijn moedige optreden kostte hem de dood. In 1942 werd Brandsma opgepakt door de Duitsers en naar het concentratiekamp Dachau gestuurd, waar hij werd vermoord.’

Wat is een patroonheilige?

‘De Rooms-Katholieke Kerk kan iemand heilig verklaren. Daarmee zegt de kerk: dit is iemand waarin ..

