Paus gaf groen licht voor miljoen euro losgeld voor ontvoerde non

Paus Franciscus gaf persoonlijk groen licht voor het betalen van een miljoen euro voor de vrijlating van een in Mali door moslimterroristen ontvoerde non. Dat zei kardinaal Angelo Becciu tijdens een Vaticaans proces waarin hij terechtstaat op beschuldiging van verduistering, ambtsmisbruik en het aanzetten van een getuige tot meineed.

Vaticaanstad

De van oorsprong Colombiaanse zuster Gloria Cecilia Narváez Argoti werd op 9 oktober 2021 na vierenhalf jaar vrijgelaten.

Becciu (73), tussen 2011 en 2018 de tweede man van het Vaticaanse staatssecretariaat, staat sinds juli samen met negen andere verdachten terecht in een zaak die met name draait rond de omstreden aankoop van een luxe appartementencomplex in Londen.

Hij ontkent alle beschuldigingen maar gaf donderdag tijdens zijn meer dan twee uur durende verklaring details vrij over de geheime bevrijdingsoperatie, waarbij ook de veiligheidsconsulente Cecilia Moragna betrokken zou zijn geweest. Volgens het OM besteedde zij de van het Vaticaan ontvangen 575.000 euro deels aan luxegoederen voor zichzelf.

