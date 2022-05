Paus: Patriarch Kirill moet ophouden de misdienaar van Poetin te zijn

Paus Franciscus is bereid om de Russische president Vladimir Poetin in Moskou te ontmoeten, maar is erg negatief over de kansen op een snelle vrede. Ook vindt hij dat de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill te veel aan het handje van de Russische president loopt en vergelijkt hij wat Rusland in Oekraïne aanricht met de genocide in Rwanda.