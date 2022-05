Door paus weggestuurde kloosterstichter Enzo Bianchi begint eigen spiritueel centrum

De oprichter van de beroemde oecumenische kloostergemeenschap van Bose (Noord-Italië), Enzo Bianchi, moest in 2020 van het Vaticaan zijn eigen klooster verlaten. Nu begint hij een spiritueel centrum om er ‘de laatste levensjaren in vrede door te brengen’.

Rome

Enzo Bianchi (79) kocht naar eigen zeggen ‘met hulp van vrienden en dankzij een hypotheek van tien jaar een boerderij’. Deze plek, ‘Casa della Madia’ (een huis waar brood wordt gemaakt) gedoopt, wordt momenteel omgevormd tot ‘een plaats van gebed, ontmoeting en broeder- en zusterschap’.

Broeder Enzo - zoals hij meestal wordt genoemd - geldt als een van de grote Europese spirituele schrijvers van dit moment en was decennialang een belangrijke adviseur van het Vaticaan, met name inzake oecumenische en liturgische zaken. Hij vertelt over zijn nieuwste project in een brief aan vrienden en kennissen waaruit Italiaanse media citeren.

Bianchi richtte de gemeenschap van Bose op in 1965, vlak na het einde van het Tweede Va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .