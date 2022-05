‘Bewijs maar eens dat de Lijkwade een vervalsing is’

Een miljoen dollar wil filmmaker David Rolfe aan het British Museum geven als zij bewijzen dat de ‘Lijkwade van Turijn’ nep is. De animo in Londen is gering. De discussie rond het ‘heilig textiel’ is al ruim een halve eeuw een gebed zonder eind. Maar gelovigen halen de sceptici in. Tenminste, als het om publiciteit gaat.