Christelijk-gereformeerden en katholieken zijn tegen ‘de vrouw in het ambt’. Maar om andere redenen

‘Inzake de eigen positie van man en vrouw met betrekking tot de kerkelijke ambten is er sprake van een katholieke traditie van bijna tweeduizend jaar.’ Het was een wat opvallende zin in de tussenrapportage van de CGK-commissie die zich boog over de vraag of vrouwen tot kerkelijke ambten kunnen worden toegelaten. Dit ‘traditie-argument’ stond in het deel dat was geschreven door de tegenstanders, die de meerderheid vormden. ‘De traditie is naar gereformeerde overtuiging geen zelfstandige norm, maar behoedt wel voor te snel meebewegen met de cultuur’, schreven ze direct nuancerend.

Wie goed kijkt, ziet echter dat de christelijk-gereformeerde argumentatie tegen vrouwelijke ambtsdragers fundamenteel verschilt van de rooms-katholieke. Aan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .