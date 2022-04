Synodeserie (8): Hoe gaat het nu verder? (slot)

De Rooms-Katholieke Kerk zit in een ‘synodaal proces’. Paus Franciscus wil horen wat er leeft onder de gelovigen. Zij mogen meedenken over hoe het verder moet met de kerk. Jezuïet Jos Moons legt uit hoe dat gaat.

Deel 8: Hoe gaat het nu verder? (slot)

Rond april wordt de eerste fase van de Synode 2021-2023 afgerond: het luisteren naar wat er leeft onder de gelovigen in de verschillende bisdommen. Hoe gaat het vanaf hier verder?

Er volgen nog drie grote stappen. Eerst volgt er een bisschoppelijke bezinning op de uitkomst van de raadpleging per regio of continent. De Europese bisschoppen, bijvoorbeeld, of de Afrikaanse bisschoppen. Dat gebeurt in de periode tussen september 2022 en maart 2023. Daarna volgt in oktober 2023 een internationale bisschopssynode in Rome. Ten slotte schrijft de paus een document ter afsluiting. Dat zou best het voorjaar van 2024 kunnen worden.

De Synode 2021-2023 is dus een ‘veeltrapsraket’. Misschien denk je, ‘wat omslachtig allemaal, zeg’. Waarom het zo traag gaat? De reden is: om veel te luisteren, los te komen van onze eigen overtuigingen, en aan te voelen wat God van ons vraagt. Daarvoor hebben mensen tijd nodig, ook bisschoppen. Het gaat dus zo traag om de bisschoppen te laten wennen aan wat de paus graag ‘de verrassingen van de Geest’ noemt.

Nu zijn dus de bisschoppen aan zet. Wat kunnen wij ondertussen doen? Ten eerste, we kunnen de bisschoppen een hart onder de riem steken door voor hen te bidden. Opdat ze pelgrim worden. Minder leraar en meer leerling – in de school van de Heilige Geest. Dat is trouwens ook een oefening voor onszelf: om al te grote bezorgdheid los te laten en de synode toe te vertrouwen aan de Geest.

Bovendien kunnen we zélf ook verder gaan in de synodale geest. Wij kunnen vast beginnen met gespreksavonden over de vrouw in de kerk of inzet voor milieu. Wij kunnen vast beginnen met een betere inclusie in onze gemeenschap van homo’s, vluchtelingen, of waar de nood ook maar is. Wij kunnen vast beginnen met beter te luisteren naar elkaar en transparanter te overleggen. Zodat ons synodale pad verder gaat en we ons blijvend oefenen in synodaal kerk zijn.

Zalig wie open van hart is, want zij zal synodaal leven. Zalig wie initiatieven neemt, want hij is een kind van God.

Deze serie is een samenwerking tussen het Nederlands Dagblad en De Zalige Zalm. De afgelopen maanden besteedde Jos Moons aandacht aan verschillende aspecten van het synodale proces. Deze serie artikelen wordt eveneens aan parochiebladen aangeboden. Voor actuele informatie over de synode, zie de speciale synodepagina van het Nederlands Dagblad.