Paus Franciscus neemt het op voor schoonmoeders

‘Vandaag de dag is de schoonmoeder een bijna mythische figuur geworden. Ik zal niet zeggen dat we over haar denken als de duivel, maar ze is in onze beleving wel een onaangenaam figuur.’ Aan het woord is paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie.

Vaticaanstad

Hij geeft tijdens deze bijeenkomsten catechese en woensdag was het onderwerp de relatie tussen generaties binnen families. ‘Kijk eens goed naar de relatie met je schoonmoeder’, houdt paus Franciscus de luisteraars voor. ‘Ze is misschien soms een beetje bijzonder, maar ze is ook de moeder van je partner. Bekijk haar liever op díe manier. Ze heeft je alles gegeven. We zouden op z’n minst moeten proberen haar gelukkig te maken, zodat zij vreugde ervaart in deze periode van het leven.’

In 2015 maakte de paus zelf nog een grapje over het stereotype van de schoonmoeder. ‘Families maken ruzie, kinderen brengen hoofdpijn met zich en ik zal niets zeggen over schoonmoeders.’ Ook nu wijst de paus schoonmoeders op hun verantwoordelijkheid..

