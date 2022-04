Katholieke ‘Dolle Maria’s’ willen met podcasts knopen ontwarren tussen geloof en leven

Baarn

In het leven van alledag komen Celine Timmerman (36) en Laetitia van der Lans (56) ‘knopen’ tegen, problemen van alledag. Samen praten zij erover, maar zij doen dat niet zo snel in het openbaar. Dat willen ze veranderen, ‘want we zijn vast niet de enigen die met deze knopen te maken hebben’, aldus Timmerman. Ook in hun eigen rooms-katholieke kerk voelen zij niet of nauwelijks ruimte voor een open gesprek hierover. Daarom starten zij volgende week een maandelijkse podcast waarin zij telkens met een vrouwelijke gast over deze thema’s te spreken.

De titel ‘Dolle Maria’s’ is enerzijds een knipoog naar de feministische ‘Dolle Mina’s’ uit de jaren 1960. Met het andere oog wordt geknipoogd naar de katholieke traditie waarbinnen Ma..

