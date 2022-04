Paus wil patriarch Kirill toch niet ontmoeten: ‘Kan verwarring veroorzaken’

Paus Franciscus heeft de voorbereidingen voor een voor juni in Jeruzalem geplande ontmoeting met de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill tot zijn spijt stopgezet. Ook legde hij uit waarom hij niet naar Kyiv gaat.

Vaticaanstad

De paus deed zijn uitspraken in een interview met de Argentijnse krant La Nacion. De relaties tussen het Vaticaan en het patriarchaat van Moskou zijn ‘heel goed’, maar de diplomatieke dienst van het Vaticaan realiseerde zich volgens de paus dat ‘een ontmoeting tussen ons beiden momenteel veel verwarring zou kunnen veroorzaken’.

Franciscus zegt dat hij altijd de dialoog tussen godsdiensten bevorderd heeft omdat ‘overeenstemming altijd belangrijker is dan onenigheid’. Als aartsbisschop van Buenos Aires ‘heb ik christenen, joden en moslims samengebracht in een vruchtbare dialoog. Het is een van de initiatieven waar ik het meest trots op ben’, zei de paus.

Kirill heeft sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne zi..

