Duitse bisschoppen reageren op kritische en bezorgde brieven van collega’s uit buitenland

Macht in de kerk, vrouwen in de kerk, seksuele moraal en levenswijzen van priesters: de Duitse rooms-katholieke bisschoppen lanceerden in 2019 een denkproces over kerkelijke hervormingen op deze gebieden. De bisschoppenconferenties uit Polen en Scandinavië en een groep van 74 bisschoppen uit voornamelijk de Verenigde Staten schreven onlangs verontruste brieven. Maar de Duitse bisschoppen wijzen de kritiek resoluut van de hand.