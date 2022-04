Rusland zet rooms-katholieke priester het land uit

De in Moskou werkzame rooms-katholieke priester Fernando Vera is door de Russische autoriteiten het land uitgezet. Hij moest het land op de vooravond van het Paasfeest binnen 24 uur verlaten. Volgens parochianen wegens ‘laster tegen de autoriteiten en het leger’.

Moskou

De van oorsprong Mexicaanse priester, die sinds 2007 in Moskou werkzaam was, mocht het Paasfeest van de autoriteiten niet meer met zijn gelovigen vieren, melden parochianen op sociale media. Door Rusland uitgezette diplomaten krijgen 48 uur om te vertrekken.

De verblijfsvergunning van de priester werd zonder opgaaf van redenen ingetrokken, maar parochianen schrijven op sociale media dat de priester ‘de gewoonte heeft zaken bij hun naam te noemen’. En, zo voegen zij eraan toe, ‘dat is een deugd die momenteel in ons land niet gewaardeerd wordt’.

Vera, die lid is van de katholieke organisatie Opus Dei, was pastoor van de Petrus en Paulusparochie in Moskou, een van de drie katholieke kerken in de Russische hoofdstad. In g..

