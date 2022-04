Congolese bisschoppen willen dat priesters voor hun kinderen gaan zorgen

De rooms-katholieke bisschoppen in de Democratische Republiek Congo (RDC) hebben hun priesters opgedragen voor hun kroost te zorgen en hun priesterambt vaarwel te zeggen als zij kinderen hebben verwekt. De uitgelekte brief verschijnt in de aanloop van het bezoek van paus Franciscus aan de kerk in het Afrikaanse land waar de celibaatsplicht een groot probleem is.