Paus smeekt tijdens paaszegen om vrede. ‘Vandaag meer dan ooit hebben we Christus nodig’

De oorlog in Oekraïne drukte in Rome een grote stempel op de viering van Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens zijn Paasboodschap sprak paus Franciscus over een ‘Pasen van oorlog’. ‘Vrede is mogelijk, vrede is een plicht, vrede is ieders eerste verantwoordelijkheid!’, zei de paus bij zijn zegen Urbi et Orbi (‘voor de stad en de wereld’) onder luid applaus.