Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein brengen ‘hartelijkheid’ en ‘liefde’

Vaticaanstad

Elk jaar zat de katholieke bloemkunstenaar Piet van der Burg op Paaszondag trouw voor de televisie om om twaalf uur naar het Urbi et Orbi, de pauselijke zegen ‘voor stad en wereld’ te kijken. ‘Nu zit ik hier zelf’, zegt hij glunderend in de Vaticaanse tuinen, alsof hij het nog nauwelijks kan geloven. ‘Ja, dit is heel geweldig. Het is natuurlijk even wennen.’ Zondag mag hij op het beroemdste plein ter wereld op de eerste rij zitten om naar zijn eigen bloemenpracht te kijken.

Van der Burg weet pas sinds een dikke zes weken dat op paasochtend miljoenen televisiekijkers over de hele wereld zijn bloemcreaties op hun televisiescherm te zien krijgen. Nog meer mensen dan toen hij de Grote Kerk in Amsterdam versierde voor het..

