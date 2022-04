Paus publiceert boek tegen de ‘Derde Wereldoorlog’

Een kernoorlog ‘doemt op boven Europa’, schrijft paus Franciscus in een nieuw boek met als titel Tegen de oorlog: de moed om vrede te bouwen. ‘Stapje voor stapje bewegen we ons in de richting van een catastrofe’, schrijft de paus in de inleiding.

Vaticaanstad

‘Beetje bij beetje riskeert de wereld het theater te worden van een Derde Wereldoorlog, alsof het onontkoombaar is’, schrijft de paus. Maar Francsicus keert zich daartegen, zo schrijft hij in de inleiding van het 192 pagina’s tellende boek dat donderdag in het Italiaans verscheen. Andere talen zullen later volgen. ‘We moeten met kracht blijven herhalen: nee het is niet onontkoombaar! Nee, oorlog is niet onvermijdbaar!’

Hij verwijst naar zijn bezoek aan Irak waar hij ‘in staat was met mijn eigen handen het drama van oorlog, geweld tussen broeders en terrorisme aan te raken’. De paus schrijft ‘toen niet te hebben vermoed dat een jaar later een oorlog in Europa zou uitbreken. Oekraïne is aangevallen en binnengevallen. T..

