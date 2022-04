Duitse priester in Belgische cel wegens drugssmokkel

Een 58-jarige rooms-katholieke priester uit Aken is in België tot veertig maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het over de grens smokkelen van drugs.

Brussel

De Belgische politie vond drugs in de auto van de geestelijke. De priester is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak, maar zit in voorarrest.

Het bisdom Aken had de priester in 2018 op non-actief gezet nadat in zijn parochie grote geldbedragen misten. Het bisdom deed aangifte en momenteel wordt de priester ook door de Duitse justitie vervolgd voor 210 gevallen van verduistering en witwaspraktijken op negen bankrekeningen. In 2017 was hij al voor vier witwaspraktijken veroordeeld.

