Plannen voor ontmoeting tussen paus en Russische patriarch in Jeruzalem

Rome

Plotseling raakten de onderhandelingen over een tweede ontmoeting tussen Kirill en Franciscus in een stroomversnelling. In februari 2016 vond een eerste historische ontmoeting plaats tussen een Russische kerkleider en de bisschop van Rome, op het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana.

Maar sindsdien trapte Moskou constant op de rem. Binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk wordt elk contact met andere christelijke (lees: ketterse) kerken door de invloedrijke aartsconservatieve flank bekritiseerd en tegengewerkt.

Maar sinds Kirill internationaal volledig geïsoleerd is geraakt vanwege zijn openlijke steun aan de Russische inval in Oekraïne, is er in Moskou opeens interesse voor een ontmoeting.

